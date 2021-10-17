Егор Титов: «При Витории в игре «Спартака» нет системы! Сидишь, как на вулкане...»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после дерби с «Динамо» (2:2) признался, что он не понимает, в какой футбол играет его бывшая команда при Руе Витории.
— Какой футбол ставит «Спартаку» Руй Витория?
— Честно говоря, я так и не понял. Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними. Футбол моей команды — как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло... Вспомните второй гол динамовцев. Через центр! Два классных наших защитника Жиго и Джикия были отрезаны одним пасом. Не понимаю, как так происходит. Но потом все меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы!
— Вот как?
— Да. Ведь как было раньше? Один травмировался, вместо него выходит другой, и рисунок игры, стиль не меняются. Ничего не страдает. Была система! Сегодня в «Спартаке» один выпадает, выходит другой и... Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас ждет в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно.
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