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Егор Титов: «При Витории в игре «Спартака» нет системы! Сидишь, как на вулкане...»

11:29
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после дерби с «Динамо» (2:2) признался, что он не понимает, в какой футбол играет его бывшая команда при Руе Витории.

 — Какой футбол ставит «Спартаку» Руй Витория?

— Честно говоря, я так и не понял. Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними. Футбол моей команды — как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло... Вспомните второй гол динамовцев. Через центр! Два классных наших защитника Жиго и Джикия были отрезаны одним пасом. Не понимаю, как так происходит. Но потом все меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы!

— Вот как?

— Да. Ведь как было раньше? Один травмировался, вместо него выходит другой, и рисунок игры, стиль не меняются. Ничего не страдает. Была система! Сегодня в «Спартаке» один выпадает, выходит другой и... Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас ждет в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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