Первый тайм — катастрофа!

— «Спартак» впору переименовывать в «Манчестер Юнайтед»?

— Приятно, что команда не бросила весла. Пропустив два мяча, ребята продолжали играть. И здесь я хочу сделать отсыл к интервью Руя Витории, в котором он сказал, что, к сожалению, средних иностранцев приходится покупать за очень большие деньги. Дерби с «Динамо» это как раз и показало.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы видели, какой «привоз» сотворил Айртон в эпизоде с первым голом. Хорошо, что его поменяли в середине второго тайма. И по сути, игру сделали воспитанники клуба — Игнатов и Ломовицкий, которые значительно оживили действия красно-белых впереди. Очень неплохо, на мой взгляд, выглядел наш блондин — Литвинов. Поэтому лучше делать ставку на своих, чем реанимировать тех, кто, увы, уже не подходит, или выкладывать серьезные суммы за средних легионеров.

— Как вам в целом качество игры команды Руя Витории?

— Приходится признать, что сейчас в «Спартаке» нет футболиста, который способен делать результат на постоянной основе — забивать. Промес вроде бы начал оживать, отдавать, завершать. Но он выбыл из-за травмы. И что мы в итоге увидели?

— В первом тайме все было печально.

— Да это просто катастрофа! Если бы не драка в концовке тайма, то и нечего было бы, наверное, отмечать. Ну и еще раз скажу об ошибке Айртона. Да, он левша, правая нога у него для ходьбы. Было понятно, что Литвинов, который все делал правильно в той ситуации, ему будет возвращать мяч под правую ногу, так? Но ты тогда подстройся под такой пас, а бразилец в итоге «привез» угловой, с которого бело-голубые и открыли счет. Вообще динамовцы показали себя бойцами, пластались, получили много желтых карточек.

Соболев не робот. Ему проще играть в два нападающих

— Ключевой момент дерби?

— Когда Тюкавин не забил. Мог делать 3:0 и снимать все вопросы о победителе. К счастью, этого не произошло. И «Спартак» ожил благодаря заменам.

А «Динамо» допустило ошибку, играло, просто чтобы удержать счет. Не нашлось у них футболиста, который призвал бы партнеров контролировать мяч, закрепиться на половине поля соперника, а не симулировать, падать и выбивать в ауты. Это их и подвело. «Спартаку» в этой ситуации нужно отдать должное. Хозяева стали гнуть свою линию. И Кофрие хорошо подключился, и Жиго здорово все исполнил. Ломовицкого и Игнатова я уже выше отметил. Здорово попали в игру. Радует, что это наши воспитанники!

— Но вы едва ли верили, что «Спартак» спасет этот матч?

— Надо признать, что красно-белым не хватает креатива впереди. Ну нет человека, который мог бы сыграть нестандартно. Это очень сильно бросается в глаза...

— Что происходит с Соболевым?

— В очередной раз убеждаешься в том, что он не робот, который может штамповать голы. Все-таки у него бывают спады. Сашка пока не готов на сто процентов. На мой взгляд, ему проще играть, когда «Спартак» выходит с двумя нападающими — с тем же Понсе, который, к сожалению, выбыл из строя. А так получается, что защитники все внимание уделяют именно Соболеву, его вяжут по рукам и ногам. И КПД от этого страдает.

Цымбаларь после травмы выходил и играл на мастерстве. А сейчас играют, как могут...

— Ларссон вернулся в состав, но далек от себя прежнего...

— Здесь можно говорить не только о шведе, но, например, о Роме Зобнине. Сегодня он был малозаметен. Пропустил много, это понятно... А знаете, как было в наше время у Романцева?

— Как?

— Вспоминаю покойного Илюху Цымбаларя. Уже в 27-28 лет он довольно часто травмировался и много пропускал. А когда возвращался в строй, Олег Иваныч ему говорил: «Ты в старте, сыграй сколько сможешь. Устанешь — руку поднимешь, я тебя сразу заменю». Такой подход у Романцева был ко всем ребятам из основной обоймы. И мы все терпели, выходили с первых минут. Но тогда мы играли на мастерстве. Про нынешних футболистов, увы, я так сказать не готов. Они играют как могут... Выходят на поле после травм и пропадают.

— От Бакаева ждали большего?

— Считаю, журналисты и болельщики высоко его подняли. А падать всегда больно. У него бывают и яркие матчи, и не очень. Сейчас он уже выступает за сборную. Когда у тебя плотный график — чемпионат, еврокубки, сборная, тут-то и проверяются возможности твоего организма, сознание. Дай бог, чтобы Бакаев все это выдержал. «Спартак» в 90-е годы в таком режиме выступал постоянно. Мы привыкли к такому графику, когда игры шли одна за другой. Нон-стопом. Не могли уже без этого.

Айртон сначала «привез» угловой, а потом не поборолся с Ордецом

— Вы пожурили Айртона за первый гол. А не считаете, что в том эпизоде ошибся еще и Максименко? Что происходит с голкипером «Спартака» в этом сезоне?

— Можно же пересмотреть эпизод. Айртон, считай, отдал Ордецу мяч без борьбы. Понятно, что надо было ставить игрока перед высоким динамовцем и за ним. А кого поставили за Ордецом? Самого маленького — Айртона... И что получилось? Он «привез» этот угловой и не поборолся с соперником. Получается, 50 процентов этого гола — на нем.

— Так ему объективно было тяжело бодаться Ордецом.

— Ну упрись тогда в него, борись до самого конца. У нас играл маленький Парфенов. Так ты его попробуй тронь! Он тебя всего «закусает»! И верх у тебя выиграет, и в подкате шансов не оставит. А тут все было как-то очень легко. Ну нельзя так действовать в дерби! Вот динамовцы вышли на поле умирать. Я не могу так сказать про всех спартаковцев... Хотя, безусловно, можно отметить последние 15 минут. Хотели спастись, бились. Надеюсь, что и дальше будут проявлять характер.

— А дальше «Лестер» и «Зенит»...

— Увы, Жиго матч с питерцами пропустит. Не знаю, кто составит пару Джикии. Очень хочется, чтобы выздоровел Промес. Тогда появится хоть какая-то острота впереди и креатив. Правда, сегодняшний «Спартак» абсолютно непредсказуем. Непонятно, кто как выйдет, от кого чего можно ожидать. Вот сегодня Игнатов и Ломовицкий ярко вписались в игру, Бакаев к ним присоединился. Началась эта карусель, которая позволила добыть ничью. Но это было сегодня. А что завтра?

Не понимаю, какой футбол ставит Витория. «Спартак» как вулкан — ждешь, когда рванет

— Кофрие понравился?

— Да по нему изначально было видно, что неуступчивый, цепкий защитник. Он поучаствовал в первом голе спартаковцев. Поборолся, а Джикия поразил ворота. Надеюсь, что бельгиец еще прибавит. В принципе, у этого трио — Джикия, Жиго, Кофрие — есть перспективы. Вот от этого можно и отталкиваться, если, конечно, Жиго никуда не уедет зимой.

— Какой футбол ставит «Спартаку» Руй Витория?

— Честно говоря, я так и не понял. Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними. Футбол моей команды — как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло... Вспомните второй гол динамовцев. Через центр! Два классных наших защитника Жиго и Джикия были отрезаны одним пасом. Не понимаю, как так происходит. Но потом все меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы!

— Вот как?

— Да. Ведь как было раньше? Один травмировался, вместо него выходит другой, и рисунок игры, стиль не меняются. Ничто не страдает. Была система! Сегодня в «Спартаке» один выпадает, выходит другой и... Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас ждет в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно.