Эдуард Мор: «Спартаку» надо постараться закончить сезон в двойке или тройке, это очень важно»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.

«ЦСКА весной набрал больше всех очков, а «Спартак» по результатам выглядит неубедительно. Но у «Спартака» бывали хорошие отрезки в матчах. У «Спартака» есть проблемы в обороне, состав меняется, нет стабильности, которая в этой линии очень важна. Плюс постоянно меняется схема. Ничья будет в пользу ЦСКА. «Спартаку» надо постараться закончить сезон в двойке или тройке, это очень важно. После этого матча у красно-белых календарь полегче, чем у армейцев, и в случае победы отставание будет только в одной очко. И впереди у «Спартака» будут Нижний Новгород и Самара, а у ЦСКА более сложные матчи против «Краснодара» и «Ростова», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч между командами пройдет завтра, 21 мая, начало — 16.30 мск.