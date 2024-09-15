Дзюба — про первый ассист за «Акрон»: «Мог пробить, но Хубулов находился в лучшей позиции»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) рассказал об эмоциях от возвращение на поле.

36-летний футболист по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти.

«Насколько соскучился по игре? Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили — это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа, как команда выглядели очень достойно, это один из наших конкурентов за выживание, хотим подальше оттуда уйти», — приводит Metaratings.ru слова Дзюбы.

Также форвард прокомментировал результативную передачу, которую он сделал в матче с «Химками».

«Можно было ударить, конечно, но Хубулов находился в лучшей позиции. Посмотрел повтор, и понял, что не ошибся. Самое важное — это победа», — добавил он.

«Акрон» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда с 8 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб из Тольятти проведет 18 сентября против «Факела» в FONBET Кубке России.