Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

У Дзюбы — ассист в стиле Роналду. Артем удачно дебютировал за «Акрон»

Голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» разгромить «Химки» в 8-м туре РПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
15 сентября. «Акрон» дома победил «Химки» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ. Артем Дзюба сделал голевую передачу.
Фото ФК «Акрон»
Помог новой команде разгромить «Химки».
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:0
Химки

«Акрон» в восьмом туре РПЛ разгромил «Химки» (3:0) и на время оторвался от зоны вылета. Перед матчем многих интриговал возможный дебют Артема Дзюбы, который с конца прошлого сезона находился без клуба. В последний день трансферного окна нападающий присоединился к тольяттинцам.

Бакаевы — центральные фигуры первого тайма

Главным героем первого тайма и, вероятно, всего матча стал Солтмурад Бакаев. Вингер изменил картину матча перед перерывом. Со стартового свистка активнее действовали «Химки», но со временем инициатива перетекла к «Акрону» — результатом давления стал гол Бакаева-младшего на 38-й минуте. Он на дриблинге объехал двух защитников на левом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол.

Через шесть минут Бакаев ассистировал Стефану Лончару. Вингер вновь прорвался к штрафной по левому флангу, но на этот раз пошел к центру и выкатил мяч на черногорца. Лончар обводящим ударом с линии штрафной удвоил преимущество «Акрона». Солтмурад заколотил уже третий мяч в этом сезоне, став лучшим бомбардиром тольяттинцев во всех турнирах.

На поле присутствовал и Зелимхан Бакаев — летом «Химки» арендовали его у «Зенита». Старший Бакаев провел на поле 62 минуты, но самый обсуждаемый эпизод с его участием остался еще в середине первой половины. Футболист влетел головой в соперника и на некоторое время остался на газоне. «Акрон» игнорировал нокдаун Зелимхана и продолжал владеть мячом на чужой половине, что спровоцировало небольшую стычку в первой же паузе — наиболее активно ругались Хетаг Хосонов и Пауло Витор.

Артем Дзюба. Ого, Дзюба нашел новый клуб в РПЛ! В «Акроне» у него будет конкретная цель

Дзюба получил полчаса

После перерыва игра замедлилась: «Химки» захватили мяч, но с трудом выжимали остроту у ворот соперника. В загустевшей атмосфере главной интригой стало ожидание дебюта Артема Дзюбы — нападающий вышел на поле на 64-й минуте вместо Ивана Тимошенко и мгновенно стал центром атак «Акрона». Вместо короткого розыгрыша партнеры Дзюбы переключились на навесы, правда, ни разу довести мяч до габаритного форварда не удалось. Однако Артем все равно благодарил партнеров за передачи и подбадривал их в паузах.

На 76-й минуте Дзюба получил хороший шанс: встретился с мячом в штрафной, подработал под правую и пробил — защитник заблокировал. Уже в компенсированное время россиянин все же отличился результативным действием. Также вышедший на замену форвард Беншимол задавил прессингом защитника «Химок», который ошибся в передаче и подарил мяч Дзюбе в штрафной. Вместо удара Артем выкатил мяч Владимиру Хубулову, который отправил мяч в пустой угол, — в похожем стиле Криштиану Роналду ассистировал Бруну Фернандешу в матче чемпионата Европы с Турцией.

Как команды выступают в этом сезоне

«Акрон» впервые набрал очки на своем поле и наконец закрыл пятиматчевый отрезок без побед в чемпионате. Команда Заура Тедеева набрала 8 очков и выпрыгнула из зоны переходных матчей. «Химки» после подъема соперника спустились на 14-е место, набрав 6 баллов.

В следующем туре тольяттинцы дома встретятся с «Краснодаром», подмосковный клуб примет у себя «Оренбург».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
Читайте также
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Деменко считает, что Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» — «Химки»
Эменике: «Здорово, что Дзюба все еще играет — он великолепный футболист»
Овчинников: «Акрон» — это не безысходность для Дзюбы. Он волевой мужик» 
Дьяков: «Дзюбе тяжело было бы найти топ-клуб. Сказывается возраст, и давненько он не играл»
Сыграет ли Соболев с ЦСКА? Продолжит ли «Краснодар» всех рвать? Выйдет ли Дзюба против «Химок»? РПЛ возвращается
Артем Дзюба прокомментировал свой переход в «Акрон»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» играют вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Литвинов забил в свои ворота
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Угальде открыл счет
Ислам Махачев нанес символический удар перед матчем «Динамо» из Махачкалы со «Спартаком»
РПЛ: «Динамо» обыграло «Ахмат», «Динамо» Махачкала — «Спартак» и другие матчи 8-го тура
«Акрон» — «Химки»: видео голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
11
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 3 : 0
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости