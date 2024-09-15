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Агент Аппаева о переходе в «Балтику»: «Факел» не стал препятствовать»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы нападающего «Балтики» Хызыра Аппаева, рассказал о переходе игрока в калининградский клуб из «Факела».

12 сентября пресс-служба «Балтики» объявила о подписании контракта с 34-летним игроком.

— За два дня до конца трансферного окна пришло хорошее предложение от «Балтики». «Факел» не стал препятствовать, Хызыр провел в Воронеже четыре года, многое сделал для клуба. С руководством «Балтики» мы договорились за день, Аппаев пообщался с главным тренером Андреем Талаевым. Надеюсь, что игрок дебютирует за новую команду уже в ближайшем матче против «Торпедо», — сказал Банатин «СЭ».

Действующее соглашение игрока с «Балтикой» рассчитано до 31 мая 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

Хызыр Аппаев
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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