«Мне не нужны ваши футболки. Я хочу, чтобы вы сражались за них». Милая история о болельщице ЦСКА

Как надо поддерживать команду.

Что случилось

ЦСКА в социальных сетях разместил фотографию юной болельщицы клуба с плакатом, на котором было написано: «Мне не нужны ваши футболки. Я хочу, чтобы вы сражались за них». Армейцы пообещали рассказать, чем закончилась история, если под постом наберется 1911 комментариев (это число — год рождения клуба).

Необходимое количество собралось довольно быстро. Клуб сдержал обещание — там рассказали, что, несмотря на просьбу, девочке все же досталась игровая футболка от нападающего Сауля Гуарирапы.

«Эту юную болельщицу зовут Алла! Она давно болеет за ПФК ЦСКА и ходит на многие матчи нашей команды, а на игру с «Краснодаром» даже подготовила особый плакат! Мы не могли оставить ее плакат со столь мощным посылом без внимания, поэтому после матча показали его Саулю Гуарирапе. Он также оценил творческий порыв Аллы и, вопреки ее же желанию, все-таки подарил ей свою игровую майку!» — заявили армейцы.

Армейцы сражались?

Юная Алла получила не только футболку, но и победу любимого клуба. В матче FONBET Кубка России, на который она принесла плакат, ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Победа примечательна тем, что прервала длинную беспроигрышную серию «быков».

И не только этим. Армейцы в этом сезоне долгое время успешно выступали только в матчах с аутсайдерами. «Локомотиву», «Зениту» и дважды тому же «Краснодару» команда Николича проигрывала. Победа над южанами стала для ЦСКА первой над топ-клубом в новом сезоне.

Похожая история в «Челси»

Прошлой весной аналогичный призыв читали футболисты «Челси» — в апреле юный болельщик синих сделал похожий плакат на матч с «Арсеналом». Надпись была грозная: «Мне не нужна ваша футболка, бейтесь за свою». В отличие от ЦСКА, «Челси» биться не стал и сгорел 0:5.

Оправдываться тогда пришлось Конору Галлахеру. «Мы стараемся. Я знаю, как много это значит для ребят. Мы очень молодая команда, у многих футболистов небольшой опыт выступлений в АПЛ, поэтому у нас было много взлетов и падений», — заявил тогда один из лидеров «Челси».