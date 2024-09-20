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Сегодня, 14:28

ЭСК поддержала решение Казарцева об отмене пенальти в ворота «Краснодара»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) встала на сторону главного арбитра Василия Казарцева в матче 8-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» (2:0).

После завершения встречи главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился в ЭСК РФС, попросив объяснить решения судьи отменить пенальти в ворота «быков» на 12-й минуте игры. Также желто-синие включили в повестку эпизод с незасчитанным голом в первом тайме.

По мнению ЭСК, в ситуации с голом было установлено, что игрок «Ростова» Илья Вахания толкнул в спину игрока «Краснодара», что повлияло на решение Казарцева отменить взятие ворот. В ситуации с пенальти бригада ВАР оправданно вмешалась в момент, чтобы указать на изначальное решение арбитра, которое оказалось ошибочным.

После восьми туров «Ростов» располагается на седьмом месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Краснодар» идет на второй строчке, имея в активе 18 баллов.

Источник: Официальный сайт РФС.
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