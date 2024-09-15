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Сегодня, 20:43

Артига: «Кто судит о матче только по табло, думает, что для «Акрона» сегодня была простая игра. Но это не так»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Акрона».

Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Кто судит о матче только по табло, думает, что для «Акрона» сегодня была очень простая игра. Что ж, это не так. Первые 40 минут мы очень хорошо играли, создали много моментов и могли забить два, три или даже четыре гола. Но после контратаки они забили первый гол, а через 5 минут еще и второй. Тогда уже играть стало сложно», — приводит пресс-служба «Химок» слова Артиги.

Тренер также отметил, что во втором тайме защитники и вратарь команды бились до последнего, пропустив третий гол лишь в самой концовке.

«Химки» с 6 очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице. Команда одержала только одну победу в нынешнем розыгрыше РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-черные проведут дома против «Оренбурга». Встреча состоится 22 сентября в 14.15 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fchimki97/6829
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
Франк Артига
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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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