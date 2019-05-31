Дзюба категорически против активности жен футболистов в соцсетях. Он называет это ужасом и считает неприемлемым

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" признался, что против активности жен футболистов в социальных сетях. По его мнению, это неприемлемо.

– Супруги футболистов активны в соцсетях – показывают свою жизнь, наряды, еще что-нибудь.

– Для меня это ужас. А когда жены начинают еще что-то комментировать, рассказывать – это неприемлемо, моя половина это понимает. Когда пытаются как-то себя показать, проявить – вот, я тут, там, в этих журналах. Слушай, мы все прекрасно понимаем, почему ты в этих журналах, почему вообще интересна кому-то – благодаря мужу, прежде всего, а не потому, что такая классная. Ну это же так? (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы - здесь