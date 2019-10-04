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Дженнаро Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

19:15

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо рассказал, что его любимым российским игроком был Валерий Карпин. Нынешний главный тренер «Ростова» с 1994 по 2005 год играл в Испании в составе «Реал Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты».

— В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании, — сказал Гаттузо в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».

Дополнительная информация

https://twitter.com/MatchTV/status/1180142545550135297

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