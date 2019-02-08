Джано Ананидзе: "Помощник Якина Осеро сказал: "Ногу сломаешь – все равно полетишь". Я уехал с базы и не отвечал на звонки"

Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе рассказал о бунте с его стороны, который произошел, когда "Спартак" возглавлял Мурат Якин. Футболист отметил, что его довел период недоверия, когда помощник Якина Осеро не поверил в его травму.

– Тот период недоверия меня довел, – рассказал Джано в интервью "Чемпионату". – Нога болела, в матче с "Тереком" я не играл, просто числился в заявке, а через три дня был матч в Комсомольске-на-Амуре. На тренировке почувствовал боль, пошел к врачу, он – к Якину. И тут помощник Якина Осеро говорит: "Ты даже если ногу сломаешь – все равно полетишь". И все, меня впервые по-настоящему перемкнуло.

Бегали мысли: "Как ты можешь мне не верить? Как вообще можно такое говорить футболисту"? Я просто собрал вещи, уехал с базы домой и не отвечал на звонки. Сейчас понимаю, что стоило успокоиться, поговорить с самим Якином, но психологически я уже не мог терпеть. По возвращении команды извинился перед тренером, но получил штраф в 50 тысяч долларов, был отправлен в дубль – и считаю, что наказание получил заслуженно, хоть через месяц меня и прооперировали.

Все о чемпионате России - здесь