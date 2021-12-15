Дюков: «Правительство рассматривает возможности повышения безопасности с помощью Fan ID»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал идею введения Fan ID.

— Что касается Fan ID, то решение было принято правительством почти 3 года назад. Цель цифровизации — более удобное взаимодействие между гражданами и органами государственной власти.

Fan ID входит в рамки этой задачи. Это решение нужно реализовать и лиге, и клубам. Задача здесь в том, чтобы все было сделано максимально удобно. Fan ID может принести допольнительные бонусы и комфорт болельщикам.

— Есть ли задача давления на фанатскую среду?

— Что скрывать, правительство рассматривает возможности повышения безопасности. Но это далеко не единственная задача. Нам бы не хотелось, чтобы Fan ID стал обременением для болельщиков. Нужна максимально удобная среда для болельщиков с дополнительными бонусами. Плюс клубы получат инструмент, который можно использовать и в маркетинге. Я уверен, что не будет случаев необоснованной отмены Fan ID у определенных болельщиков. Если такое будет, возможно обжалование.