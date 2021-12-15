Заместитель генсекретаря РФС Рогачев: «Для Fan ID будет разработано приложение»

Заместитель Генерального секретаря РФС Денис Рогачев прокомментировал введение Fan ID в России.

«В отличие от предыдущих кратковременных турниров, в случае отмены Fan ID, человеку придет об этом СМС с причиной отмены. Затем он сможет это решение обжаловать. Все прописано в законе. Наше пожелание — получить время на введение этого проекта. РФС считает, что необходима разработка программного комплекса. Наверное, будет приложение. Плюс стадионы должны получить всю необходимую технику. Мы постараемся участвовать и в обсуждении этого проекта, и в дальнейшем его введении», -сказал Рогачев.