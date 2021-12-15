Дюков: «В 2022-м году ожидаем, что доходы РФС превысят 10 миллиардов рублей»
Президент РФС Александр Дюков рассказал о бюджетном плане организации на 2022 год, который был утвержден на последнем в этом году заседании Исполкома РФС.
— В повестке было 9 вопросов. Был отчет о результатах сборных команд в году. Было принято решение о защите прав игроков юношеской лиги, — отметил Дюков. — Плюс был утвержден годовой бюджет РФС.
По бюджету вы прекрасно знаете, что на протяжении 3 лет, несмотря на пандемию нам удавалось увеличивать доходную часть. Средства нам нужны прежде всего для развития массового футбола и подготовки активного резерва. 2021 год также получился успешным, наша доходная часть на 2,5 миллиарда выше, чем в 2020 году. Закончился с результатом в 9,5 миллиарда рублей. В 2022 году ожидаем, что доходы РФС превысят 10 миллиардов.
Система корпоративной социальной ответственности — важное направление работы. Мы должны работать над тем, чтобы абсолютно все граждане РФ могли играть в футбол. Сейчас ставится задача перехода от какого-то ситуативного принятия решений к системной работе по управлению устойчивого развития и корпоративной ответственности.
— Когда выберут главу судейского комитета?
— Вопрос о новом главе судейского комитета будет обсуждаться на следующем заседании в начале февраля.
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