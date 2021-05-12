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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Фетисов переведен из реанимации в обычную палату

11:59
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что его перевели из реанимации в обычную палату.

«Перевели в палату. Спасибо всем за поддержку», — приводит ТАСС слова Фетисова.

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное отделение.

12 мая стало известно о задержании мужчины, избившего Фетисова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11350723

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