Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Фетисов переведен из реанимации в обычную палату

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что его перевели из реанимации в обычную палату.

«Перевели в палату. Спасибо всем за поддержку», — приводит ТАСС слова Фетисова.

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное отделение.

12 мая стало известно о задержании мужчины, избившего Фетисова.