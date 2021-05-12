В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака» по связям с общественностью

В Москве задержан мужчина, избивший директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, задержанный — 31-летний монтажник Жафяр Боровков. Сообщается, что он уже дал признательные показания.

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 11 мая «Спартак» сообщил, что Фетисов находится в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, в ближайшее время его могут перевести в обычное отделение.

Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020 года.