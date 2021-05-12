«Беневенто» выкупит Гайча у ЦСКА в случае, если спасется от вылета из серии А
11:49
«Беневенто» выкупит нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА в случае, если команда сохранит место в серии А, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, сумма выкупа 22-летнего аргентинца у московского клуба составляет 10 миллионов евро. Сообщается, что в случае вылета «Беневенто» из серии А форвард может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Футболистом интересуются «Рома», «Лацио», «Дженоа», «Интер» и «Милан».
Гайч перешел в «Беневенто» из ЦСКА на правах аренды в январе 2021 года. На его счету 2 гола в 12 матчах за итальянскую команду.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-benevento-gaich-deciso-il-riscatto-in-caso-di-salvezza-tanti-club-interessati-1533227
Читайте также
«Локо» постарается «убить» команду ФНЛ в финале. «Крыльям» нельзя лезть вперед». Его рекорд побил Сергеев из Самары
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю