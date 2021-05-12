«Беневенто» выкупит Гайча у ЦСКА в случае, если спасется от вылета из серии А

«Беневенто» выкупит нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА в случае, если команда сохранит место в серии А, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, сумма выкупа 22-летнего аргентинца у московского клуба составляет 10 миллионов евро. Сообщается, что в случае вылета «Беневенто» из серии А форвард может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Футболистом интересуются «Рома», «Лацио», «Дженоа», «Интер» и «Милан».

Гайч перешел в «Беневенто» из ЦСКА на правах аренды в январе 2021 года. На его счету 2 гола в 12 матчах за итальянскую команду.