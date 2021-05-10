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Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения

21:51
Антон Фетисов.
Антон Фетисов.
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

«СЭ» желает Фетисову скорейшего выздоровления.

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