Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения
21:51
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
«СЭ» желает Фетисову скорейшего выздоровления.
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