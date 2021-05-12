Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ФИФА окажет финансовую поддержку 67 российским футболистам

12:18
Теги:

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую поддержку 67 российским футболистам, оставшимся без зарплаты в клубах. Общая сумма выплат составит 566 000 долларов, информирует официальный сайт организации.

Заявки на получение выплаты могли подать те игроки, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. Из 1 089 заявок от футболистов из 109 клубов было удовлетворено 1 005.

Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок. Выше россиян только турецкие спортсмены (117), представители Малайзии (147) и Греции (291).

Всего ФИФА выделила на эти выплаты 16 миллионов долларов до конца 2022 года. Грекам будет выплачено 1 360 000 долларов, туркам — 692 000. Россияне по сумме выплат находятся на третьей строчке.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-fund-for-football-players-over-1-000-applications-approved#fifa-ffp-images8

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Локо» постарается «убить» команду ФНЛ в финале. «Крыльям» нельзя лезть вперед». Его рекорд побил Сергеев из Самары
На чемпионате мира за Россию не сыграет еще один звездный форвард. Но не стоит его в этом обвинять
В «Спартаке» подтвердили уход Гулиева
На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд