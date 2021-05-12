Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую поддержку 67 российским футболистам, оставшимся без зарплаты в клубах. Общая сумма выплат составит 566 000 долларов, информирует официальный сайт организации.

Заявки на получение выплаты могли подать те игроки, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. Из 1 089 заявок от футболистов из 109 клубов было удовлетворено 1 005.

Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок. Выше россиян только турецкие спортсмены (117), представители Малайзии (147) и Греции (291).

Всего ФИФА выделила на эти выплаты 16 миллионов долларов до конца 2022 года. Грекам будет выплачено 1 360 000 долларов, туркам — 692 000. Россияне по сумме выплат находятся на третьей строчке.