ФИФА окажет финансовую поддержку 67 российским футболистам
Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую поддержку 67 российским футболистам, оставшимся без зарплаты в клубах. Общая сумма выплат составит 566 000 долларов, информирует официальный сайт организации.
Заявки на получение выплаты могли подать те игроки, чьи права были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. Из 1 089 заявок от футболистов из 109 клубов было удовлетворено 1 005.
Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок. Выше россиян только турецкие спортсмены (117), представители Малайзии (147) и Греции (291).
Всего ФИФА выделила на эти выплаты 16 миллионов долларов до конца 2022 года. Грекам будет выплачено 1 360 000 долларов, туркам — 692 000. Россияне по сумме выплат находятся на третьей строчке.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-fund-for-football-players-over-1-000-applications-approved#fifa-ffp-images8
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