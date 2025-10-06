Футбол
Судейство

Сегодня, 11:45

Бабаев положительно оценил работу арбитра в матче ЦСКА — «Спартак»

Руслан Минаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в матче со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

«Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с ВАР справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи ВАР. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку» , — приводит ТАСС слова Бабаева.

Защитник ЦСКА Данил Круговой празднует третий гол ЦСКА в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;.«Спартак» мог вернуться с 0:3, но ЦСКА был лучше во всем. Дерби провалил Станкович

После 11 туров ЦСКА набрал 24 очка и лидирует в таблице. «Спартак» с 18 очками — на шестой строчке.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Популярное видео
  • bandradio

    Нормально отсудил, я не спорю. Игрок пробрасывает мяч вперед, и траекторию его движения перекрывает игрок соперника. Это блокировка. За это могут дать каточку, могут не дать. Если ты в одном эпизоде ее дал, то дай и в другую сторону. Можете посмотреть повтор момента и сравнить сами.

    06.10.2025

  • Gordon

    Бабаев, ну не лезь туда, где не понимаешь ничего :) Чистяков, действительно, не идеальный, но очень хороший матч провёл, но не Бабаеву говорить об этом.

    06.10.2025

  • Gordon

    Ещё один :))))))) По поводу второй карточки - если это фол, оо жёлтая. Только фола там не было. И у Мойзеса абсолютно другое нарушение. Так что давайте лучше о футболе, а Чистяков отличный матч провёл.

    06.10.2025

  • Gordon

    Хватит бредить. Прекрасно он отсудил. Рвзве что сам руку Облякова не увидел да пару штрафных зря назначил. Я за "Спартак" еали что.

    06.10.2025

  • TokTram_

    Какой Бабаев? Гигер всё купил!)))

    06.10.2025

  • bandradio

    В чем именно виноват судья? Что на ВАРе отменили четвертый гол армейцев? Или за то, что судья побоялся во втором тайме удалить игрока Спартака, не выписав ему вторую карточку за блокировку? Хотя до того за АБСОЛЮТНО аналогичное нарушение дал желтую Мойзесу. Тут кто кому занес большой вопрос.

    06.10.2025

  • POSPY

    кто бы сомневался!

    06.10.2025

  • oleg ves

    и сколько Бабаев положил судейке за этот матч?

    06.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

