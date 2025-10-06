Бабаев положительно оценил работу арбитра в матче ЦСКА — «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в матче со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

«Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с ВАР справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи ВАР. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку» , — приводит ТАСС слова Бабаева.

После 11 туров ЦСКА набрал 24 очка и лидирует в таблице. «Спартак» с 18 очками — на шестой строчке.