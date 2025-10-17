ЭСК признала верным решение судьи Сухого назначить пенальти в матче «Балтика» — «Динамо» Махачкала
ЭСК признала верным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 11-го тура против «Балтики» (0:2),
Эпизод произошел на 37-й минуте встречи. 11-метровый удар реализовал Андрес Хиль.
«Контакт мяча с рукой игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь», — говорится в мотивировке комиссии.
«Балтика» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 10 очками — на 12-й строчке.
Источник: РФС
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|- : -
|8.08
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|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
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|- : -
|9.08
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Мирлинд Даку
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Андрей Лангович
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|1
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