ЭСК признала верным решение судьи Сухого назначить пенальти в матче «Балтика» — «Динамо» Махачкала

ЭСК признала верным решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 11-го тура против «Балтики» (0:2),

Эпизод произошел на 37-й минуте встречи. 11-метровый удар реализовал Андрес Хиль.

«Контакт мяча с рукой игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь», — говорится в мотивировке комиссии.

«Балтика» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 10 очками — на 12-й строчке.