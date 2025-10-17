ЭСК: арбитр Левников ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в матче с «Локомотивом»

ЭСК признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 11-го тура против «Локомотива» (3:5).

Эпизод произошел на 38-й минуте встречи. 11-метровый удар реализовал Алексей Батраков.

«Нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Хуана Касереса против нападающего «Локомотива» Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия. ВАР ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего», — говорится в мотивировке комиссии.

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 23 очками — на второй строчке.