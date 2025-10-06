Егор Титов о дерби: «Акинфееву здоровья! Всем бы такой карьеры»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.
— Закономерен ли результат?
— «Спартак» пропустил три мяча за первые 20 минут... В дерби. Здесь возникают большие вопросы. Отыграться с 0:3 очень сложно. Тебе же ЦСКА противостоит, а не «Пари НН», при всем уважении к нижегородцам. Отыграли два, но давать такую фору армейцам...
— А как объяснить 0:3 в дебюте встречи?
— Любой пропущенный гол — недоработка. Просто ЦСКА обладает исполнителями, которые часто способны наказать за просчеты. Если бы я сейчас находился в «Спартаке», то прежде всего задавал вопросы себе. Вспоминаю деби 2008 года, когда мы еще в первом тайме получили три мяча от Вагнера Лава. Я тогда вообще не понимал, что происходит, как мы умудрились... В итоге — проиграли — 1:5. И после того дерби убрали из основы меня, Моцарта и Калиниченко. Знаете, бывают, такие матчи, когда у соперника получается все, а у тебя — ничего. К сожалению... У ЦСКА в первые 20 минут зашло все. Похоже, Станкович не может найти ответ на вопрос, почему так?! Хотя, в целом, дерби можно было спасти.
— А вы не думаете, что в «Спартаке» есть футболисты, которые по своему уровню не готовы бороться за высокие места?
— Например?
— Денисов. Новичок Джику.
— Поспорить можно, но есть тренерский штаб, который определяет состав. Если вам интересно мое мнение, со стороны, то, мне кажется, что Дмитриев мог бы выходить с первых минут. Не буду обсуждать Денисова и Джику. Увы, счет на табло. Просто занимать шестое место для «Спартака»... Сами понимаете. Не то!
— Некоторые считают, что чуть ли не ключевой момент в дерби произошел в первом тайме, когда Акинфеев вытащил сложный мяч после удара Солари.
— Слушайте, ну мы же об Акинфееве говорим. Мастер! О чем еще тут рассуждать? Но если подробнее разбирать этот момент, то Солари преследовали двое. Не так то просто было решить эпизод.
— А после вынужденной замены Акинфеева не появилась уверенность, что теперь-то «Спартак» спасет игру?
— Нет. Во-первых, нужно пожелать здоровья Игорю. Человеку скоро уже 40 лет, а он держит такой уровень. Всем вратарям хочется пожелать такой же карьеры! Но опять же: он же не огромная стена. У Торопа тоже есть свои хорошие качества. Он может в перспективе достойно заменить Акинфеева.
— Лучший игрок в составе «Спартака»?
— Я бы никого не выделял. Выигрывает и проигрывает команда. Не стоит никого обвинять. Ждем следующего тура.
— То есть у вас чувства безнадеги не возникло?
— Нет. Мы увидели два разных тайма. После перерыва, считаю, «Спартак» мог забить больше. Увы, не получилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1