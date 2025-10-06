Футбол
Сегодня, 11:33

Егор Титов о дерби: «Акинфееву здоровья! Всем бы такой карьеры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

— Закономерен ли результат?

— «Спартак» пропустил три мяча за первые 20 минут... В дерби. Здесь возникают большие вопросы. Отыграться с 0:3 очень сложно. Тебе же ЦСКА противостоит, а не «Пари НН», при всем уважении к нижегородцам. Отыграли два, но давать такую фору армейцам...

— А как объяснить 0:3 в дебюте встречи?

— Любой пропущенный гол — недоработка. Просто ЦСКА обладает исполнителями, которые часто способны наказать за просчеты. Если бы я сейчас находился в «Спартаке», то прежде всего задавал вопросы себе. Вспоминаю деби 2008 года, когда мы еще в первом тайме получили три мяча от Вагнера Лава. Я тогда вообще не понимал, что происходит, как мы умудрились... В итоге — проиграли — 1:5. И после того дерби убрали из основы меня, Моцарта и Калиниченко. Знаете, бывают, такие матчи, когда у соперника получается все, а у тебя — ничего. К сожалению... У ЦСКА в первые 20 минут зашло все. Похоже, Станкович не может найти ответ на вопрос, почему так?! Хотя, в целом, дерби можно было спасти.

— А вы не думаете, что в «Спартаке» есть футболисты, которые по своему уровню не готовы бороться за высокие места?

— Например?

— Денисов. Новичок Джику.

— Поспорить можно, но есть тренерский штаб, который определяет состав. Если вам интересно мое мнение, со стороны, то, мне кажется, что Дмитриев мог бы выходить с первых минут. Не буду обсуждать Денисова и Джику. Увы, счет на табло. Просто занимать шестое место для «Спартака»... Сами понимаете. Не то!

— Некоторые считают, что чуть ли не ключевой момент в дерби произошел в первом тайме, когда Акинфеев вытащил сложный мяч после удара Солари.

— Слушайте, ну мы же об Акинфееве говорим. Мастер! О чем еще тут рассуждать? Но если подробнее разбирать этот момент, то Солари преследовали двое. Не так то просто было решить эпизод.

— А после вынужденной замены Акинфеева не появилась уверенность, что теперь-то «Спартак» спасет игру?

— Нет. Во-первых, нужно пожелать здоровья Игорю. Человеку скоро уже 40 лет, а он держит такой уровень. Всем вратарям хочется пожелать такой же карьеры! Но опять же: он же не огромная стена. У Торопа тоже есть свои хорошие качества. Он может в перспективе достойно заменить Акинфеева.

— Лучший игрок в составе «Спартака»?

— Я бы никого не выделял. Выигрывает и проигрывает команда. Не стоит никого обвинять. Ждем следующего тура.

— То есть у вас чувства безнадеги не возникло?

— Нет. Мы увидели два разных тайма. После перерыва, считаю, «Спартак» мог забить больше. Увы, не получилось.

Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
