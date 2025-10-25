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Судейство

25 октября 2025, 14:07

ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»

Ана Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила действия главного арбитра Павла Кукуяна в матче «Спартак» — «Ростов» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

Комиссия единогласно приняла решение, что Кукуян верно удалил с поля защитника красно-белых Александера Джику на 26-й минуте игры.

«Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», — говорится в решении ЭСК.

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: РФС
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
Павел Кукуян
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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