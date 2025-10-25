ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила действия главного арбитра Павла Кукуяна в матче «Спартак» — «Ростов» (1:1) в 12-м туре РПЛ.
Комиссия единогласно приняла решение, что Кукуян верно удалил с поля защитника красно-белых Александера Джику на 26-й минуте игры.
«Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», — говорится в решении ЭСК.
«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Источник: РФС
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|14:00
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