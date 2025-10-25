ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (2:2) Ранэля Зиякова назначить пенальти в ворота бело-голубых.

На 36-й минуте защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который не реализовал Лечи Садулаев.

По мнению ЭСК, ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору.

«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом», — говорится в решении ЭСК.