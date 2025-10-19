Сперцян с иронией отреагировал на исключение из номинантов на премию «Джентльмен года»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян с иронией прокомментировал исключение из голосования на премию «Джентльмен года».

«Финита ля комедия, джентльмены», — написал Сперцян в Telegram-канале, прикрепив к своему фото бабочку.

В итоге финалистами премии стали полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.

16 октября стало известно, что Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей в результате конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, который обвинял игрока «Краснодара» в расистском высказывании. Инцидент произошел в матче 11-го тура. «Краснодар» обыграл грозненцев со счетом 2:0.