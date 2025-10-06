Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

Защитник ЦСКА Виктор уверен, что Акинфеев скоро вернется на поле

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

— Я уверен, что ничего серьезного нет, и он скоро вернется, — сказал Виктор «СЭ».

Акинфеев не смог доиграть матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) до конца — он получил травму во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии.

Вместо Акинфеева на 60-й минуте появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Акинфеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
Читайте также
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Спартака» не было на поле в первые 20 минут. Пенальти? ВАР виднее». Газзаев — о победе ЦСКА в дерби
Бабаев положительно оценил работу арбитра в матче ЦСКА — «Спартак»
Егор Титов о дерби: «Акинфееву здоровья! Всем бы такой карьеры»
Жоао Виктор считает, что Солари пытался заработать пенальти: «Не считаю, что там было что-то»
Защитник ЦСКА Виктор назвал грандиозным дерби против «Спартака»: «Команда счастлива»
Агент нападающего ЦСКА Мусаева заявил, что игрок пропустит октябрьский сбор сборной России из-за травмы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бабаев положительно оценил работу арбитра в матче ЦСКА — «Спартак»

Экс-министр спорта Колобков поддержал назначение Ивлева на пост председателя правления «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 13:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
18.10 13:00
Пари НН – Акрон
 - : -
18.10 15:15
Спартак – Ростов
 - : -
18.10 17:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
18.10 19:45
Локомотив – ЦСКА
 - : -
19.10 14:30
Сочи – Зенит
 - : -
19.10 17:00
Рубин – Балтика
 - : -
19.10 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости