Защитник ЦСКА Виктор уверен, что Акинфеев скоро вернется на поле

Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

— Я уверен, что ничего серьезного нет, и он скоро вернется, — сказал Виктор «СЭ».

Акинфеев не смог доиграть матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) до конца — он получил травму во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии.

Вместо Акинфеева на 60-й минуте появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.