Защитник ЦСКА Виктор уверен, что Акинфеев скоро вернется на поле
Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
— Я уверен, что ничего серьезного нет, и он скоро вернется, — сказал Виктор «СЭ».
Акинфеев не смог доиграть матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) до конца — он получил травму во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии.
Вместо Акинфеева на 60-й минуте появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1
