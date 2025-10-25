Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как его поддержали после пропущенного гола от нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ. Игра закончилась победой железнодорожников 3:0.

— Повара, массажисты, все поддержали. Один раз в метро подошел болельщик ЦСКА просто сказал, что все хорошо ко мне относятся, все нормально. Заигрался, честно скажу: это проблема молодых вратарей, думаешь, что все под контролем, но что-то случается. Судьба меня немножко наказала. Драгоценный опыт, надо стараться исправляться, — сказал Тороп.

25 октября в 13-м туре РПЛ ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.