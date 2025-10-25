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25 октября 2025, 21:40

Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как его поддержали после пропущенного гола от нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ. Игра закончилась победой железнодорожников 3:0.

— Повара, массажисты, все поддержали. Один раз в метро подошел болельщик ЦСКА просто сказал, что все хорошо ко мне относятся, все нормально. Заигрался, честно скажу: это проблема молодых вратарей, думаешь, что все под контролем, но что-то случается. Судьба меня немножко наказала. Драгоценный опыт, надо стараться исправляться, — сказал Тороп.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков бьет по&nbsp;воротам в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА.Фантастические голы Батракова и Воробьева вернули «Локомотив» на первое место. ЦСКА не оставили шансов

25 октября в 13-м туре РПЛ ЦСКА дома победил «Крылья Советов» со счетом 1:0.

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Владислав Тороп
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Зенит

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Краснодар

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П
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Динамо

 2
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Ростов

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И К Ж
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Рубин

 2 1 1
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Максим Савельев
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Оренбург

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