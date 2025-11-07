Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ признали лучшим в лиге в октябре.
В конце первого тайма 27-летний форвард забил в ворота армейцев ударом от углового флага.
В голосовании гол Воробьева опередил забитые мячи Джона Кордобы («Краснодар»), Хуана Боселли («Пари НН»), Эсекьеля Барко («Спартак»), Алексея Батракова («Локомотив»), Максима Петрова («Балтика»), Эгаша Касинтуры, Максима Самородова (оба — «Ахмат»), Андрея Мостового («Зенит») и Дмитрия Васильева («Сочи»).
В текущем сезоне Воробьев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Он получил травму во время матча 13-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). У игрока был диагностирован мышечный надрыв.
После 14 туров «Локомотив» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0