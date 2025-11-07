Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ признали лучшим в лиге в октябре.

В конце первого тайма 27-летний форвард забил в ворота армейцев ударом от углового флага.

В голосовании гол Воробьева опередил забитые мячи Джона Кордобы («Краснодар»), Хуана Боселли («Пари НН»), Эсекьеля Барко («Спартак»), Алексея Батракова («Локомотив»), Максима Петрова («Балтика»), Эгаша Касинтуры, Максима Самородова (оба — «Ахмат»), Андрея Мостового («Зенит») и Дмитрия Васильева («Сочи»).

В текущем сезоне Воробьев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Он получил травму во время матча 13-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). У игрока был диагностирован мышечный надрыв.

После 14 туров «Локомотив» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.