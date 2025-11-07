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Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ признали лучшим в лиге в октябре.

В конце первого тайма 27-летний форвард забил в ворота армейцев ударом от углового флага.

В голосовании гол Воробьева опередил забитые мячи Джона Кордобы («Краснодар»), Хуана Боселли («Пари НН»), Эсекьеля Барко («Спартак»), Алексея Батракова («Локомотив»), Максима Петрова («Балтика»), Эгаша Касинтуры, Максима Самородова (оба — «Ахмат»), Андрея Мостового («Зенит») и Дмитрия Васильева («Сочи»).

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Воробьев (справа) с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА.Что сделал Воробьев?! Забил мяч, который будет сниться Торопу в кошмарах

В текущем сезоне Воробьев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Он получил травму во время матча 13-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). У игрока был диагностирован мышечный надрыв.

После 14 туров «Локомотив» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

 5
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И К Ж
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