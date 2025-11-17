Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении московского клуба.

56-летний главный тренер сборной России возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с бело-голубыми трехлетний контракт на условии совмещения двух постов.

После 15 туров динамовцы с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»
Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»
Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • henri71

    Знаете кто бежит первым с тонущего корабля)

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Верное решение.Динамо удачи.Карпину тоже.Мудрее м.б.станет.

    17.11.2025

  • H R

    Если делаете cтавки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • Ратель

    В Валеру - не верят. И правда, нельзя тренировать легендарный клуб по остаточному принципу. Если Сельмаш место в первой половине устраивало (при Валере, Бабай мог дать им больше, много больше), то для Динамо не медали - это крупная неудача. Да и футбол по сравнению с Личкой, стал унылым, как поздняя осень в Питере.

    17.11.2025

  • wintersonic

    он это хорошо понимает НО от хороших денег разве может отказаться ? поэтому «ничего личного это бизнес»

    17.11.2025

  • ТИМ

    Ему пора понять, что не всегда добротный футболист становится тренером. Да и надо уметь лубить футбол и своих подопечных.

    17.11.2025

  • GeoMaS

    По крайней мере хоть какой то сдержанный оптимизм после такого решения

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    "Благодарим" нужно было в кавычках писать.

    17.11.2025

  • GreySport

    Ушел "по собственному желанию"... Походу такое же желание как у Писарева в Химках было:rofl:

    17.11.2025

    • Аленичев поддержал Карпина после ухода из «Динамо»: «Правильное и мужское решение»

    Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости