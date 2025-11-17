«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера

Московское «Динамо» объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении московского клуба.

56-летний главный тренер сборной России возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с бело-голубыми трехлетний контракт на условии совмещения двух постов.

После 15 туров динамовцы с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.