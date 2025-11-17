Аленичев поддержал Карпина после ухода из «Динамо»: «Правильное и мужское решение»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Решение Карпина — мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной. Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили. В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» — сказал Аленичев «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.