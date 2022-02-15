Карраскаль 15 февраля вылетит из Аргентины на медобследование перед переходом в ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль вылетел из Аргентины для прохождения медобследования перед переходом в ЦСКА, сообщает ESPN.

??? #River: Jorge Carrascal est? en Ezeiza para emprender su viaje rumbo a Madrid y luego sumarse a la pretemporada de CSKA de Mosc?. pic.twitter.com/qopOgD0Bhv — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) February 15, 2022

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне аргентинского чемпионата 23-летний Карраскаль отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 21-м матче.

Контракт игрока с «Ривером» истекает 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в 6,2 миллиона евро.