"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью в матче второго тура молодежного первенства

"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью (1:1) в матче второго тура молодежного первенства РПЛ. В составе казанцев отличился нападающий Джоси Дзауров на 58-й минуте игры, а форвард москвичей Тимур Мелекесцев установил окончательный счет на табло.

Молодежные команды

2-й тур

"Динамо – мол." (Москва) – "Рубин – мол." (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Дзауров, 58 (0:1). Мелекесцев, 90+3 – с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Глущенков (Динамо – мол.), 87 (вратарь)

Удаление: Мелекесцев (Динамо – мол.), 90+4.

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

20 июля. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

В параллельной встрече "Урал" и "Ахмат" не смогли выявить победителя (3:3) в молодежном первенстве.

"Урал – мол." (Екатеринбург) – "Ахмат – мол." (Грозный) – 3:3 (2:2)

Голы: Садулаев, 23 - с пенальти (0:1). Новиков, 33 (1:1). Денилханов, 36 (1:2). Чижков, 43 (2:2). Гейкин, 87 (3:2). Адамов, 90+3 (3:3).

Судья: Чичилян (Бронницы).

20 июля. Сысерть. Стадион "Бажовия".