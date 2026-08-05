«Краснодар» в серии пенальти победил «Ахмат» в кубковом матче

«Краснодар» дома победил «Ахмат» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 5:4.

На 66-й минуте Даниил Уткин вывел хозяев вперед. На 90+3-й минуте счет сравнял Максим Самородов.

В первом тайме главный арбитр Павел Шадыханов после вмешательства ВАР и просмотра повторов отменил пенальти в ворота черно-зеленых и показал желтую карточку за симуляцию полузащитнику грозненской команды Кириллу Щетинину, который после контакта с вытянутой ногой Магомеда Оздоева с задержкой упал в штрафной соперника, поджав ногу.

«Быки» набрали 2 очка и идут вторыми в таблице группы В. Грозненцы (1 очко) располагаются на третьей строчке.

Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведет 19 августа против московского «Динамо». «Ахмат» днем ранее сыграет с «Факелом».