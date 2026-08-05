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«Краснодар» в серии пенальти победил «Ахмат» в кубковом матче

Алина Савинова
5 августа. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат» в кубковом матче.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома победил «Ахмат» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 5:4.

На 66-й минуте Даниил Уткин вывел хозяев вперед. На 90+3-й минуте счет сравнял Максим Самородов.

В первом тайме главный арбитр Павел Шадыханов после вмешательства ВАР и просмотра повторов отменил пенальти в ворота черно-зеленых и показал желтую карточку за симуляцию полузащитнику грозненской команды Кириллу Щетинину, который после контакта с вытянутой ногой Магомеда Оздоева с задержкой упал в штрафной соперника, поджав ногу.

«Быки» набрали 2 очка и идут вторыми в таблице группы В. Грозненцы (1 очко) располагаются на третьей строчке.

Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведет 19 августа против московского «Динамо». «Ахмат» днем ранее сыграет с «Факелом».

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
05 августа, 20:45. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Ахмат
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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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