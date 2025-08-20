ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча против «Динамо»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Армейцы попросили разобрать эпизод с неудалением голкипера бело-голубых Игоря Лещука на 47-й минуте, а также момент с неназначенным на 54-й минуте пенальти в ворота хозяев.

Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».