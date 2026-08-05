16-летний Полех побил рекорд Ананидзе и стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Форвард в возрасте 16 лет 246 дней стал самым молодым автором гола в истории красно-белых, сообщает пресс-служба «Спартака». Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который в 2009-м отличился в матче с «Локомотивом» в возрасте 17 лет и 8 дней.

Полех провел третий матч за «Спартак».