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Сегодня, 20:29

16-летний Полех побил рекорд Ананидзе и стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»

Руслан Минаев

Нападающий «Спартака» Павел Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Форвард в возрасте 16 лет 246 дней стал самым молодым автором гола в истории красно-белых, сообщает пресс-служба «Спартака». Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который в 2009-м отличился в матче с «Локомотивом» в возрасте 17 лет и 8 дней.

Полех провел третий матч за «Спартак».

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