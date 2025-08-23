«Рубин» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ

«Рубин» проиграл «Спартаку» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет открыл полузащитник красно-белых Пабло Солари, который сместился с левого фланга в центр, вошел в штрафную и поразил ворота казанцев с помощью рикошета от Егора Тесленко.

Хавбек Кристофер Мартинс удвоил преимущество гостей ударом из-за штрафной.

57-я минута. Солари — 0:1

73-я минута. Мартинс — 0:2

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».