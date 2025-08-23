«Локомотив» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 23 августа

«Локомотив» примет «Ростов» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 18:30. РЖД Арена (Москва)

По итогам 5-ти туров РПЛ железнодорожники набрали 13 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Ростовский клуб с 3-я баллами идет на 14-й строчке в чемпионате России.

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