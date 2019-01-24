Далер Кузяев: "Аршавин – лучший российский футболист 21-го века"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков в клубном Инстаграме. 26-летний российский хавбек считает Пеле​ лучшим игроком в истории футбола.

– Нравилась ли вам игра Аршавина?

– Да, конечно, я считаю, что Андрей – лучший российский футболист 21-го века, – сказал Кузяев в эфире трансляции в Инстаграме.

– Каким футболистом восхищались в детстве?

– Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри (я поклонник "Арсенала" просто), Зидан, Роналдиньо.

– Кто лучший игрок в истории футбола?

– Наверное, Пеле. Я не видел как он играет, но он трижды стал чемпионом мира – это говорит само за себя.

– Заболотный – гений?

– Конечно!

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