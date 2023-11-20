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Даду высказался о молдавских футболистах, выступающих в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА, «Алании» и сборной Молдавии Сергей Даду высказался о молдавских футболистах, выступающих в РПЛ.

«Можем ли мы увидеть больше молдавских футболистов в РПЛ? Я надеюсь на это. Если вспоминать мое поколение, то у нас гораздо больше было ребят, выступавших за клубы из чемпионата России — я, Рогачев, Иванов, Епуряну, Гацкан и многие другие. Моцпан — парень молодой, очень целеустремленный. Надеюсь, он себя покажет в РПЛ. Что касается Рябчука, то ему нужно время. Я его очень хорошо знаю, это очень сильный игрок, сильный защитник, который все 90 минут будет отрабатывать, бегать вперед, подавать и открываться. Пошла какая-то волна хейта против него, но я считаю, что она неоправданная. У «Спартака» огромная армия болельщиков и даже многие тренеры не справлялись с подобным давлением. А ведь клуб тренировали такие специалисты, как Унаи Эмери и Мурат Якин, но где-то не справлялись. Дайте Рябчуку время, он очень спокойный, профессиональный, нигде не нарушает, всю жизнь прожил в Португалии, прошел систему «Порту», и парень себя еще покажет. На фоне таких ребят, как Рябчук и Моцпан, я надеюсь, что российский чемпионат повернется опять лицом к Молдавии, потому что тут есть цена и качество. Они могут обойтись дешевле, но быть ничем не хуже», — приводит слова Даду Metaratings.ru.

Из молдавских футболистов в РПЛ на данный момент выступают Никита Моцпан («Факел»), а также Олег Рябчук («Спартак»). На счету 22-летнего Моцпана 1 гол и 2 результативные передачи в 15 матчах текущего сезона чемпионата России. В активе 25-летнего Рябчука 1 голевая передача в 9 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/dadu-poshla-neopravdannaya-volna-kheita-protiv-ryabchuka-s-davleniem-v-spartake-ne-spravilis-dazhe-emeri-i-yakin-307576/
Сергей Даду
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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