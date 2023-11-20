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Семин назвал мистикой гол Лоськова в ретро-матче против ЦСКА

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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал гол Дмитрий Лоськова в ретро-матче железнодорожников против ЦСКА (1:0).

«Вообще, это все какая-то мистика, даже можно сказать, своеобразное чудо. Лоськов забил 21 год назад и сделал это вчера, повторился даже итоговый счет 1:0. Но отмечу, что нам было сложно удержать свои ворота сухими, ЦСКА имел достаточно моментов для гола, однако спасения Алексея Полякова тоже были невероятны. Как мне кажется, матч получился достаточно интересным», — цитирует Семина RT.

Игра была посвящена 21-летию «золотого» матча «Локомотив» — ЦСКА. Тогда железнодорожники победили со счетом 1:0 и стали чемпионами России, а единственный гол тоже забил Лоськов.

Источник: RT
Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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