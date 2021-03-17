На 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» ошибся арбитр Евгений Кукуляк, не удаливший Ильзата Ахметова. Армеец шипами ударил в икроножную мышцу Далера Кузяева. По правилам такой фол квалифицируется как серьезное нарушение правил и наказывается красной карточкой.

Как и в моменте с назначением пенальти в ворота красно-синих, и в этот раз судью спасли видеоассистенты Игорь Панин и Антон Аверьянов. Спустя некоторое время после изучения видеозаписи Кукуляк достал красную карточку.

(Александр Бобров)

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»