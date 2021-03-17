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ЦСКА — «Зенит»: Кукуляка снова спасли ВАР, Ахметов удален правильно

21:43
Момент матча ЦСКА - &amp;quot;Зенит&amp;quot;. Момент матча ЦСКА - &amp;quot;Зенит&amp;quot;.
Момент матча ЦСКА - &amp;quot;Зенит&amp;quot;.
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На 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» ошибся арбитр Евгений Кукуляк, не удаливший Ильзата Ахметова. Армеец шипами ударил в икроножную мышцу Далера Кузяева. По правилам такой фол квалифицируется как серьезное нарушение правил и наказывается красной карточкой.

Как и в моменте с назначением пенальти в ворота красно-синих, и в этот раз судью спасли видеоассистенты Игорь Панин и Антон Аверьянов. Спустя некоторое время после изучения видеозаписи Кукуляк достал красную карточку.
(Александр Бобров)

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

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