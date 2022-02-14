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Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке»

Бывшему вратарю сборной России Малафееву отказали в американской визе
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил, что ему отказали в визе в США.

«Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов, но кажется, им абсолютно все равно. Я вроде как бы и расстроился, но в то же время — нет. Будем посещать другие страны и наслаждаться путешествиями к более гостеприимным», — сказал Малафеев в видео, опубликованном в сторис Instagram.

42-летний вратарь играл за «Зенит» 1997 по 2016 год. Также он выступал за сборную России с 2013 по 2012 год.

Источник: https://www.instagram.com/stories/malafeev16ru/2773379276303515021/
Вячеслав Малафеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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