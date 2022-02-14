Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил, что ему отказали в визе в США.

«Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов, но кажется, им абсолютно все равно. Я вроде как бы и расстроился, но в то же время — нет. Будем посещать другие страны и наслаждаться путешествиями к более гостеприимным», — сказал Малафеев в видео, опубликованном в сторис Instagram.

42-летний вратарь играл за «Зенит» 1997 по 2016 год. Также он выступал за сборную России с 2013 по 2012 год.