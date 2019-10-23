ЦСКА оштрафован на 20 тысяч за 2 файера

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА (1:1).

— Болельщики ЦСКА по ходу матча зажгли 2 файера, московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за использование пиротехники, — сказал Григорьянц.

«Тамбов» оштрафовали за то, что в матче против «Урала» (1:2) команда покинула раздевалку на 3 минуты позже положенного.

— Начало матча было задержано из-за того, что «Тамбов» вышел из раздевалки на 3 минуты позже положенного. Клуб получил штраф 50 тысяч, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)