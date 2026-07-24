ЦСКА — «Балтика»: результат матча-открытия РПЛ-2026/27

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. Онлайн-показ также будет доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Основные события встречи ЦСКА — «Балтика», стартовые составы и статистику команд можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На этой странице после его окончания появится итоговый счет матча.

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России. Армейцы набрали 51 очко, одержав 15 побед в 30 матчах, и завершили турнир с разностью мячей 44:33.

«Балтика» финишировала следом — на шестой позиции. Калининградская команда набрала 46 очков и пропустила 21 мяч — меньше всех участников чемпионата. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0, а еще в одном матче «Балтика» победила ЦСКА в серии пенальти в Кубке России.