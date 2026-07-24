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24 июля, 22:00
ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой»: онлайн-трансляция первого матча нового сезона РПЛ
Стартовая игра 1-го тура чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов», а «Балтика» в этот день дома сыграет с московским «Динамо».
ЦСКА обыграл «Балтику» на старте нового сезона РПЛ
90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты ЦСКА в домашнем матче первого тура РПЛ переиграли «Балтику» со счетом 2:1. Все голы пришлись на первый тайм. Счет на первой минуте открыл Чинонсо Оффор. Затем случился автогол Эдуардо Андерсона и результативный удар Кирилла Глебова. Также в этой игре были три отмененных гола — Данилы Козлова и дважды Оффора. В целом красно-синие выглядели лучше и закономерно выиграли.
90+7-я минута. Был удар из штрафной в исполнении Тентона Йенне — армейцы заблокировали. Похоже, это победа хозяев.
90+6-я минута. Жоао Виктор получил желтую карточку. Он помешал сопернику быстро ввести мяч в игру из аута.
90+3-я минута. И еще серия опасных ударов у ворот гостей! Бориско потащил удар в створ от Кармо, а потом за калининградцев уже играло везение.
90+3-я минута. Опасно! Бориско потащил мяч после удара в упор. Следовала фланговая подача и кажется, что Мусаев замыкал.
90-я минута. Жесткий стык Козлова и Титкова. Николаю серьезно досталось в единоборстве за мяч.
87-я минута. Тороп и Никитин что-то не поделили на границе штрафной. Очевидно, что мяч. Пришлось судье вмешиваться, чтобы помирить футболистов.
86-я минута. Перехвалили Мойзеса — он передержал мяч при вводе аута. В результате потеря.
83-я минута. Обляков навешивал на дальнюю штангу, где Мусаеву не хватило роста для удара.
81-я минута. По затылку получил Кисляк в борьбе за мяч с Никитиным. Нужно бороться, время работает на ЦСКА.
80-я минута. Хитрый удар в дальний угол в исполнении свежего Кармо — немного неуточно.
79-я минута. Тентон при попытке организовать контратаку отдал неточный пас. Никитин не у дел.
78-я минута. Попович блеснул индивидуальными действиями на чужой половине поля, однако Козлов упустил мяч за лицевую.
77-я минута. Кармо появился на поле вместо Глебова, проведшего яркий матч. Также Мусаев заменил Гонду.
75-я минута. Быстрая атака ЦСКА после неудачного углового гостей. Круговой показал скорость и неуступчивость, заработав корнер для хозяев.
75-я минута. Игдисамов готовит первые замены. Пока же Тентон толкается с Мойзесом и зарабатывает корнер.
74-я минута. Удар Поповича венчал темповую атаку ЦСКА — выше перекладины. Возможно, следовало подержать мяч.
73-я минута. Отметим неуверенные действия Торопа в предыдущем моменте — он поздно вышел навстречу Оффору.
72-я минута. Оффор, находясь во вне игры, послал мяч в ворота ЦСКА. Гол, конечно, не засчитан, но в плане психологии важный момент.
71-я минута. Едва-едва Оффор не отобрал мяч у неряшливо действующих защитников ЦСКА. Удар от ворот исполнит Тороп.
68-я минута. Титкову на бровке не удалось пройти Данилова. Балтийцы вспоминают об атаке и правильно делают. Время на спасение еще есть.
66-я минута. Попович пытался вложить мяч в ноги Глебову, но Андерсон оказался расторопнее.
64-я минута. Желтую карточку получил Мендель за фол на Глебове. Махнул по ноге Кириллу.
62-я минута. Вердикт главного судьи: пенальти нет, сперва рукой сыграл Гонду, а уже потом Гассама. Штрафной удар в пользу гостей.
61-я минута. Видеоповтор отправился смотреть Абросимов. Показалось, что сперва было легкое касание руки у Гонду, а потом он попал мячом в руку Гассама.
60-я минута. А, возможно, и не угловой будет после стараний Гонду. ВАР вступил в игру: есть вероятность, что рука была у Гассама.
59-я минута. Гонду зацепился за мяч в чужой штрафной после стандарта. Пробил с разворота аргентинец и попал в соперника, заработан угловой.
58-я минута. Кисляк выполнил диагональ в штрафную, там Попович технично мяч принял, но тут же в отбор включился соперник.
56-я минута. Итак, 2:1 по-прежнему впереди ЦСКА. У Мойзеса сейчас слева не получилась подача. Очевидно, что проблема с бутсами у бразильца.
Гол Оффора отменен после вмешательства ВАР
55-я минута. Гол Оффора все-таки не состоялся. Его голова и верхняя часть тела находились в офсайде в момент паса Петрова.
Оффор сравнял счет в матче «Балтики» с ЦСКА
53-я минута. ГООООЛ! 2:2. Оффор сделал дубль. В ответственный момент Мойзес потерял равновесие, его прошел Петров и выдал пас на свободного Оффора.
52-я минута. ЦСКА ответил ударом Гонду из-за пределов штрафной — в дальний угол аргентинец не попал.
52-я минута. Свежий Поспелов неплохо доставил мяч до штрафной, но Оффор открылся плохо.
51-я минута. Глебову не удалось в одиночку пройти двух оппонентов. Мендель подстраховал партнера.
50-я минута. Фолы все грубее, а дождь все сильнее. Козлову досталось в центральном круге. Рефери не усмотрел срыв потенциально опасной атаки, желтой карточки нет.
47-я минута. Сразу две замены Талалаев произвел в перерыве. Нужно рисковать, обновлять состав.
46-я минута. Тороп неудачно сыграл на выходе в дебюте тайма, пришлось защитникам страховать. Оффор утверждает, что было попадание в руку Жоао Виктору.
ЦСКА после первого тайма побеждает «Балтику»
45+5-я минута. 2:1 — ЦСКА ведет после первой половины встречи, показывая характер. На гол Чинонсо Оффора на первой минуте армейцы ответили голом Кирилла Глебова. Также был автогол Эдуардо Андерсона и отмененный гол Данилы Козлова. Пока счет по игре. Посмотрим, как Андрей Талалаев перестроит «Балтику» после перерыва.
45+4-я минута. У того же Кругового не получилась крученая подача в чужую штрафную — мяч ушел за лицевую.
45+3-я минута. По лицу получил Круговой в борьбе. Матч-то в целом негрубый. Напомним, карточек до сих пор нет.
44-я минута. По-прежнему вторым номером играют балтийцы. Армейцы спокойно катают мяч на своей половине поля.
41-я минута. Впрочем, пассивность ложная. ЦСКА по-прежнему ищет резкие варианты впереди, пытаясь закинуть мяч за спину соперникам.
40-я минута. ЦСКА спокойно контролирует мяч на своей половине поля. Теперь-то не грех и на удержание поиграть до конца тайма.
38-я минута. Теперь-то гостям нужно раскрываться по полной программе, что в пользу резвых атакующих игроков ЦСКА.
37-я минута. Даже диктор на стадионе опешил от резвой игры ЦСКА и начал говорить про заброшенную шайбу. Потом, конечно, поправил на забитый мяч.
Глебов вывел ЦСКА вперед в матче с «Балтикой»
36-я минута. ГОООЛ! 2:1. ЦСКА перевернул игру за считанные минуты. Пас из глубины от Кругового на Глебова, который в чужой штрафной разобрался с Бориско.
34-я минута. И тут же гости вспомнили о позиционной атаке. Где они были в последние полчаса, стоило ли внушительными силами отходить назад?!
Автогол Андерсона помог ЦСКА сравнять счет в матче с «Балтикой»
33-я минута. ГОООЛ! 1:1. Теперь-то точно. Попович справа прошел от двоих, прострелил, а там калининградцы срезали в свои ворота. Автогол от Андерсона.
31-я минута. Удар Глебова с дальней дистанции — немного неточно. В правую девятку выцеливал Кирилл.
30-я минута. Счет по-прежнему 1:0. Впереди калининградцы. Оффор сейчас пробил несильно после стандарта — мяч у Торопа.
Гол ЦСКА в ворота «Балтики» отменен после вмешательства ВАР
29-я минута. Иван Абросимов озвучил вердикт: Козлов находился во вне игры. Гол отменен.
Козлов сравнял счет в матче ЦСКА и «Балтики»
27-я минута. ГОООЛ! 1:1. Козлов забил головой! После углового гости привычно отбились, но второй волной хозяева забили. Внешней стороной стопы Круговой сделал подачу в штрафную, а Козлов замкнул.
26-я минута. Муфи в подкате выбил мяч из-под ног Глебова на угловой. В штрафную мог проникнуть Кирилл, чуть не успел.
24-я минута. Сразу два футболиста гостей оказались на газоне в одном эпизоде. Это Мойзес пошел на таран. Карточки нет.
23-я минута. Не зря у балтийцев один пропущенный гол в предсезонной подготовке. Видно, что оборона сыгранная.
22-я минута. Ощутимое давление ЦСКА наблюдаем в последние минуты, но Бориско без серьезной работы до сих пор.
21-я минута. Очередной блок от гостей. Гонду выбирался на ударную позицию и не сумел потревожить Бориско.
21-я минута. Муфи справа перспективно навесил, но у Менделя не получился удар в касание.
20-я минута. Перваяжертва борьбы — Бевеев. Козлов шипами наступил на голеностоп соперника, но в попытке добраться до мяча. Карточки нет.
17-я минута. И еще один дальний удар, на этот раз от Кругового — вновь соперник блокирует.
15-я минута. Кисляк в центре поля прошел Оффора, а последующий пас оказался перехвачен.
14-я минута. Мойзес показывает своей скамейке, что ему нужно подготовить другие бутсы. Видимо, не угадал с шипами.
13-я минута. Илья Петров принял на себя мяч после мощного удара Кисляка. Удар с метров 25-ти.
12-я минута. Моментальная контратака гостей. Оффор впереди не сумел найти Титкова, небрежный пас.
11-я минута. Теперь Попович справа продрался, делал пас в штрафную на Облякова — гости бдительны.
10-я минута. Обляков нашел перспективный коридор, Попович выбрался на ударную позицию и заработал угловой. Гассама помешал забить армейцу.
9-я минута. Гонду впереди сделал скидку назад, но партнер за мяч не зацепился. Похоже, это был Обляков.
8-я минута. Неплох Муфи на правом полуфланге. Он поддержал атаку, пробил низом в дальний угол — неточно.
7-я минута. Муфи грамотно поставил корпус и позволил мячу укатиться за лицевую. Обляков остался ни с чем.
6-я минута. Мойзес оступился при развитии атаки по бровке. Потеря, с футболистом все в порядке.
6-я минута. Красно-синие контролируют мяч в центре поля. Балтийцы пока что уверенно держат оборону.
4-я минута. Стандарт ЦСКА — ничего опасного. Зато Илья Петров дважды бил с линии штрафной, был заблокирован, но заработал свой угловой.
Оффор забил первый гол нового чемпионата России
1-я минута. ГОООЛ! Аут Бевеева, скидка Гассамы и удар в упор от Оффора. Счет открыт! Первый гол чемпионата состоялся!
Матч ЦСКА и «Балтики» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московской команды.
Футболисты пораньше, чем обычно, выйдут на поле. Пройдут официальные мероприятия. В частности, будем слушать гимн Российской Федерации.
На домашней арене ЦСКА праздничная атмосфера. Все-таки первый матч нового сезона. Открытие чемпионата России!
Баринов пропустит матч с «Балтикой» из-за вирусной инфекции
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов столкнулся с тяжелой вирусной инфекцией.
«Баринов всю неделю готовился в общей группе, однако вчера ночью у него проявились признаки тяжелой вирусной инфекции. Надеемся, в ближайшие два-три дня поставим Дмитрия на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе», — сказал Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале армейцев.
Стартовый состав «Балтики» на матч в Москве
Стартовый состав: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Мурид, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.
Стартовый состав ЦСКА на матч с «Балтикой»
Стартовый состав: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано.
Запасные: Бесаев, Баровский, Рейс, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Гайич, Кармо, Бандикян, Мусаев, Фиров.
ЦСКА — «Балтика»: потери
ЦСКА не может рассчитывать на вратаря Игоря Акинфеева и форварда Максима Воронова.
«Балтике» из-за травм не помогут защитник Александр Филин и нападающий Брайан Хиль.
ЦСКА — «Балтика»: личные встречи
После возвращения «Балтики» в элиту российского футбола команды провели восемь матчей — по четыре в чемпионате и Кубке страны. У ЦСКА перевес — пять побед при трех поражениях, но одно из них в серии пенальти.
В прошлом сезоне в РПЛ команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. В Москве в компенсированное ко второму тайму время забил Игорь Дивеев, а в Калининграде в середине второго тайма отличился Брайан Хиль.
Результаты «Балтики» в товарищеских матчах
Калининградцы успешнее всех клубов РПЛ провели летние товарищеские матчи, выиграв семь встреч из восьми. Причем все выигрыши добыты всухую. Кроме того, команда Талалаева забила больше всех — 36.
В июле футболисты «Балтики» разгромили турецкий клуб «Испарта 32» (11:0) и македонский «Тиквеш» (5:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
Результаты ЦСКА в товарищеских матчах
Красно-синие стали единственной командой РПЛ, которая летом в «товарняках» не победила. Армейцы три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Также ЦСКА завершил сборы с худшим показателем пропущенных мячей (16).
В июле армейцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), уступили «Оренбургу» (2:4), «Локомотиву» (0:1) и московскому «Динамо» (2:5).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Балтика»
Игру московской и калининградской команд в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Балтика»
Матч команд Дмитрия Игдисамова и Андрея Талалаева состоится в пятницу, 24 июля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
В пятницу, 24 июля, в первом матче нового сезона Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Балтикой».
По ходу прошлого чемпионата эти команды боролись за медали. И ЦСКА, и «Балтика» провели первый круг в группе лидеров. Однако после зимней паузы у обеих команд случился спад: у армейцев были две безвыигрышные серии по четыре матча, которые стоили работы тренеру Фабио Челестини. Слухов об уходе Андрея Талалаева из «Балтики» не было, но калининградцы на финише сезона провели восемь туров без побед — после четырех ничьих случились четыре поражения.
В результате ЦСКА прошлый чемпионат завершил пятым, а «Балтика» — шестой. В межсезонье красно-синие сохранили костяк, но пока никем не усилились. Калининградцы отпустили защитника Кевина Андраде в «Зенит», а форвард Дерик Ласерда вернулся в Бразилию. По информации СМИ, после первого тура «Балтику» покинет основной вратарь Максим Бориско — якобы он перейдет как раз в ЦСКА.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Балтика». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1