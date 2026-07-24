ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой»: онлайн-трансляция первого матча нового сезона РПЛ

В пятницу, 24 июля, в первом матче нового сезона Премьер-лиги ЦСКА сыграет с «Балтикой».

По ходу прошлого чемпионата эти команды боролись за медали. И ЦСКА, и «Балтика» провели первый круг в группе лидеров. Однако после зимней паузы у обеих команд случился спад: у армейцев были две безвыигрышные серии по четыре матча, которые стоили работы тренеру Фабио Челестини. Слухов об уходе Андрея Талалаева из «Балтики» не было, но калининградцы на финише сезона провели восемь туров без побед — после четырех ничьих случились четыре поражения.

В результате ЦСКА прошлый чемпионат завершил пятым, а «Балтика» — шестой. В межсезонье красно-синие сохранили костяк, но пока никем не усилились. Калининградцы отпустили защитника Кевина Андраде в «Зенит», а форвард Дерик Ласерда вернулся в Бразилию. По информации СМИ, после первого тура «Балтику» покинет основной вратарь Максим Бориско — якобы он перейдет как раз в ЦСКА.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Балтика». Присоединяйтесь!