Хавбек «Ботафого» Данило отказался ехать в Россию

Полузащитник «Ботафого» Данило заявил, что не планирует ехать в Россию.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Зенит», который предложил за 25-летнего бразильца 40 миллионов евро.

«Я очень рад, что вернулся, и уважаю решение «Ботафого» не продавать меня в другие клубы чемпионата Бразилии. Надеюсь, что клуб также уважает мое решение не ехать в Россию в данный момент», — написал Данило в соцсети.

Контракт Данило с «Ботафого» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. В сезоне-2025/26 на его счету 24 матча, 10 голов и 3 результативные передачи.

Данило играл за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Он провел 4 матча, выходя со скамейки запасных.