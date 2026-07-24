«Зенит» продлил контракт с защитником Матвеем Бардачевым

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Бардачевым.

Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2030/31.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Матвея Бардачева с новым соглашением и желает удачи на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне Бардачев на правах аренды играл за «Урал». Он провел 23 матча во всех турнирах и забил 4 гола.