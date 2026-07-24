«Зенит» продлил контракт с защитником Матвеем Бардачевым
«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Бардачевым.
Новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2030/31.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Матвея Бардачева с новым соглашением и желает удачи на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В прошедшем сезоне Бардачев на правах аренды играл за «Урал». Он провел 23 матча во всех турнирах и забил 4 гола.
Источник: ФК «Зенит»
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|3
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|25
|
3
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|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
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|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
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|6
|5
|1
|20-14
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|
6
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|12
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|
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|
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|
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|12
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|6
|4
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|12
|
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|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
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|9
|
16
|Факел
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
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|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
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Максим Глушенков
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|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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28 окт 17:44
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