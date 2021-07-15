Червиченко считает, что Селихову нужно уходить из «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о травме вратаря красно-белых Александра Селихова.

Ранее, 15 июля, «Спартак» сообщил, что 27-летний российский футболист получил сложный перелом пальца руки и пропустит три месяца.

«Селихов — бедолага, очень жаль его. По своим показателям и потенциалу очень хороший вратарь. Травмы рушат ему карьеру, совсем нет фарта. «Спартак» — не его команда. Саша не выходит за основу, да и шансов пробраться туда у него нет. Максименко уверенно закрепил за собой место в основе, которое отдаст только в случае трансфера в европейский топ-клуб. Думаю, что Селихову сейчас нужно спокойно восстанавливаться и начинать искать другой клуб. В этой команде перспектив нет, только скамейка запасных. Бог всеми силами ему показывает, чтобы он уходил из «Спартака» и забывал про него», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В прошедшем сезоне вратарь провел 10 матчей за «Спартак-2» и одну игру за основную команду.